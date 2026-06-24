Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από την Τζένοα στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και δεν θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, οπότε αποχωρεί από την ομάδα και επιστρέφει στην Ιταλία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε αποκτήσει με δανεισμό τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος μέτρησε συνολικά 14 συμμετοχές πετυχαίνοντας και δύο γκολ. Η απόδοσή του, όμως, δεν ήταν τέτοια ώστε οι «ασπρόμαυροι» να πειστούν ότι αξίζει να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή.

Έτσι, ήρθε η ώρα της αποχώρησης και της επιστροφής στην Τζένοα, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την αποχώρησή του.

«Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα ολοκληρώνεται…

Ευχαριστούμε Αλεσάντρο για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Υγεία και επιτυχίες στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου!», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.