Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντέγιαν Λόβρεν έπειτα από δύο χρόνια.

Τον Ντέγιαν Λόβρεν αποχαιρέτησε μέσω ανακοίνωσής του ο ΠΑΟΚ έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός είχε συνολικά 27 συμμετοχές με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 2.300 λεπτά που έπαιξε με την φανέλα του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν… Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του… Θα είναι πάντα ένας φίλος… Καλή συνέχεια Ντέγιαν!