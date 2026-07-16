Η Μαρίνα Εμπειρίκου – Τσομλεκτσόγλου – Ντοντέρο που έγινε γνωστή στην χώρα μας περισσότερο ως η επιστήθια φίλη της Χριστίνας Ωνάση, αλλά και ως η νονά της Αθηνάς Ωνάση, αλλά με την ίδια να προέρχεται από μια εκ των ιστορικότερων ελληνικών επιχειρηματικών οικογενειών, προέβη πριν από λίγες ώρες στη δημοσιοποίηση ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε και το οποίο πλέον ξεπέρασε έχοντας δίπλα της, την οικογένεια της αλλά και καλούς φίλους.

Αναρτώντας μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύτηκε αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της, δημοσιοποιώντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε αλλά και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πως η ζωή «ποτέ δεν είναι βαρετή!».

Ενώ στην συνέχεια αφού ευχαρίστησε τον θεράπων ιατρό της σημείωσε ότι η εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε είχε πλήρη επιτυχία.

Η Μαρίνα Ντοντέρο είναι μια γυναίκα που έχει ζήσει μια μυθική ζωή καθότι υπήρξε αναπόσπαστο μέλος του διεθνούς jet set, ενώ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τις κακές επιλογές που έκανε το πνευματικό της παιδί, η Αθηνά Ωνάση, τόσο με την πώληση του Σκορπιού όσο και με την «τύχη» των επίπλων και των αντικειμένων που υπήρχαν στις κατοικίες πάνω στο ιδιωτικό νησί της οικογένειας Ωνάση.