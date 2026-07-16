Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φάνηκε συντετριμμένος καθώς η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ατλάντα της Τζόρτζια το βράδυ της Τετάρτης. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής, 51 ετών, και η σύζυγός του Βικτόρια, 52, κράτησαν το κεφάλι τους στα χέρια τους μετά την ήττα με 2-1 στα ημιτελικά. Ο γιος του Ντέιβιντ, Κρουζ, 21 ετών, παρηγόρησε τον πατέρα του που δάκρυζε μετά από ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα στις κερκίδες.



Η οικογένεια παρακολούθησε τον ημιτελικό με τα παιδιά τους Ρομέο, 23 ετών, Χάρπερ, 15 ετών, τον Κρουζ και την κοπέλα του Τζάκι Αποστόλ, 30 ετών. Τα «Τρία Λιοντάρια» προηγούνταν με 1-0 όταν ο Άντονι Γκόρντον σκόραρε στο 55ο λεπτό. Όμως, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή με τους Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρουν μέσα σε επτά λεπτά.

Νωρίτερα στο παιχνίδι, η Βικτόρια πήδηξε στην αγκαλιά του Ντέιβιντ πανηγυρίζοντας το γκολ της Αγγλίας. Η Βικτόρια φρόντισε να πανηγυρίσει αυτή τη φορά, μετά την κριτική που δέχτηκε επειδή δεν αντέδρασε στο γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε υπερασπιστεί τη σύζυγό του, επιμένοντας ότι «πανηγύριζε από μέσα της» μετά το βίντεο που έγινε viral.

Η σύνδεση με το ποδόσφαιρο

Ο Ντέιβιντ ακολούθησε την εθνική ομάδα στις ΗΠΑ ελπίζοντας ότι θα έπαιρναν το τρόπαιο. Η οικογένεια τραγούδησε τον ύμνο, αλλά πνίγηκαν από τις αποδοκιμασίες των Αργεντινών. Ο Ντέιβιντ έπρεπε να δει την Αγγλία απέναντι στον φίλο του Λιονέλ Μέσι.



Σε παλιότερο σχόλιο για τη Βικτόρια, ο Ντέιβιντ είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν να ζητωκραυγάζεις για την Αγγλία από το σπίτι, και μετά δείχνουν τη Βικτόρια και βλέπουμε αυτό το κλασικό χαμόγελο της Posh Spice! Είναι τόσο μεταδοτικό!».

Και πρόσθεσε: «Παλιά νόμιζα ότι ήμουν εκδηλωτικός, αλλά η Βικτόρια με ξεπερνά! Κάθε φορά που τη βλέπω φωνάζω, “SPICE UP YOUR LIFE!!!!” γιατί η ενέργειά της σε διαπερνά σαν ηλεκτρισμός!». Απάντησε δε με χιούμορ: «Πανηγύριζε από μέσα, υπόσχομαι ότι οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές».



Η Βικτόρια έχει παραδεχτεί ότι παλιά δεν απολάμβανε το ποδόσφαιρο: «Δεν ένιωθα ευπρόσδεκτη. Δεν το λέω για να με λυπηθείτε, αλλά δεν ήταν η διασκέδαση που είναι τώρα. Τώρα, στο Μαϊάμι, νιώθω ευπρόσδεκτη. Είμαι φίλη με τις οικογένειες των παικτών».

Η συνάντηση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Ντέιβιντ εθεάθη να γνωρίζεται με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας την Τρίτη. Ο Σαλαμέ υποστήριξε τη Γαλλία, που ηττήθηκε 2-0. Παρά τις διαφορετικές ομάδες, οι δύο σταρ αντάλλαξαν αστεία στο VIP box.



Η Χάρπερ και ο Ρομέο φορούσαν ρούχα στα χρώματα της Ισπανίας.

Οι Μπέκαμ και ο Σαλαμέ εντυπωσιάστηκαν από τις Dallas Cowboys Cheerleaders. Η Βικτόρια πόζαρε μαζί τους, ρωτώντας: «Μπήκα στην ομάδα;». Οι κοπέλες απάντησαν «ΑΠΟΛΥΤΑ».



Ο Τιμοτέ έμεινε «κεραυνοβολημένος» από τις χορεύτριες, αγκαλιάζοντας μια από αυτές και δανειζόμενος τα πομ-πομ. Το Ντάλας φιλοξένησε τον ημιτελικό, χαρίζοντας ένα φαντασμαγορικό σόου στο κοινό, σύμφωνα με την Daily Mail.