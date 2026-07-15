Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου την Παρασκευή 17 Ιουλίου, καθώς η κηδεία της θα τελεστεί στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και δεκάδες εμβληματικούς ρόλους που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα την αποχαιρετήσουν

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου άνθρωποι που τη γνώρισαν και τη θαύμασαν θα βρεθούν για να της αποδώσουν τον ύστατο φόρο τιμής.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό, που την αγάπησε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Η τελευταία επιθυμία που είχε εκμυστηρευτεί

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει η Μάρω Κοντού στον στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί, όταν έρθει η στιγμή της απουσίας της, θα ήθελε την επόμενη φορά που η παρέα τους θα συναντηθεί για φαγητό ή για μια παρτίδα μπιρίμπα, να αφήσουν στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Μια απλή αλλά βαθιά συμβολική επιθυμία, που αποτυπώνει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη προσωπικότητα της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.