Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στην περιοχή της Νεάπολης Λασιθίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 15:45, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά σχετικά επιφανειακό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση, ενώ η αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ενδέχεται να αναθεωρηθεί μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των σεισμολογικών δεδομένων.