Ο Γιώργος Παράσχος βρέθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης θεραπείας του, στο πλαίσιο της μάχης που δίνει με τον καρκίνο.

Σε στιγμιότυπο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός από τον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Πάνω στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους ακολούθους του, ο Γιώργος Παράσχος σημείωσε τη φράση: «Πάμε για νέα θεραπεία»

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει δημοσίως πριν από αρκετό καιρό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Έκτοτε, επιλέγει να δημοσιοποιεί κατά διαστήματα υλικό από την εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθεί, λαμβάνοντας μηνύματα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς του φίλους.