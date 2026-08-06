Η Τραμπζονσπόρ έριξε τη μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 17 εκατ. ευρώ.

Την Τετάρτη, μετά τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά, ο Αιγύπτιος άσος προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της νέας του ομάδας και μία μέρα μετά η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επισημοποιήθηκε.

Ο Σαλάχ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο έχει διάρκεια ως το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στα 17 εκατ. ευρώ ενώ θα λαμβάνει και το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του.

Έτσι, η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του διεθνή Αιγύπτιου άσου, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.