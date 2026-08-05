Αυτό που αρχικά έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τελικά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού. Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε πως έφτασε σε συμφωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, πραγματοποιώντας μία μεταγραφή που έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Οι φήμες από την Τουρκία κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες, όμως αρκετοί αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο παρουσίας του Αιγύπτιου σταρ στη γειτονική χώρα ως υπερβολή ή ακόμη και ως ψευδή είδηση. Τελικά, η επιμονή των ανθρώπων της Τραμπζονσπόρ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να πείσουν τον άλλοτε ηγέτη της Λίβερπουλ να αποδεχθεί την πρότασή τους.

Ο 34χρονος επιθετικός συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και έδωσε τα χέρια με την τουρκική ομάδα. Σύμφωνα με τον Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο οικονομικό πακέτο προβλέπεται και ποσοστό 20% από τις πωλήσεις εμφανίσεων και προϊόντων που θα φέρουν το όνομά του.

Η άφιξη του Σαλάχ έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 12:00 στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά της μεταγραφής και να μπουν οι τελικές υπογραφές.

Η Τραμπζονσπόρ είχε προετοιμάσει το έδαφος για τη μεγάλη ανακοίνωση, δημοσιεύοντας στα social media ένα ιδιαίτερο βίντεο με αναφορά στην Αίγυπτο, μέσω μιας πυραμίδας, αλλά και το γήπεδο της ομάδας στο φόντο, προϊδεάζοντας τους φίλους της για τη σπουδαία άφιξη.