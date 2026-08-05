Η Τραμπζονσπόρ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος κυκλοφορεί ως ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την Τρίτη (4/8) ότι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Αιγύπτιου σούπερ σταρ. «Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή στην ομάδα μας του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είναι ελεύθερο,», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του στην Πλατφόρμα Δημόσιας Γνωστοποίησης της Τουρκίας (Public Disclosure Platform).

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο A Spor, ο πρόεδρος της Τραμπζονσπόρ, Ερτουγρούλ Ντογάν, υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο ο Σαλάχ αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη (5/8) στην Κωνσταντινούπολη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ντογάν δεν προσδιόρισε την ακριβή ημέρα της υπογραφής, εκτιμώντας πάντως ότι αυτή πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (6/8).

Ο Σαλάχ αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας μία εννιαετή, ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο «Άνφιλντ». Σε 442 συμμετοχές πέτυχε 257 γκολ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα UEFA Champions League. Τη σεζόν 2024-25 σημείωσε 29 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ στην Premier League, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συμμετοχών σε γκολ (γκολ + ασίστ) σε μία αγωνιστική περίοδο και καταγράφοντας νέο ρεκόρ για πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών.

Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League, ενώ κατέκτησε τόσο το «Χρυσό Παπούτσι» όσο και το βραβείο του κορυφαίου δημιουργού (Playmaker Award), γινόμενος ο πρώτος παίκτης που κατέκτησε και τις τρεις αυτές διακρίσεις μέσα στην ίδια σεζόν.

Η παραγωγικότητά του μειώθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με επτά γκολ και επτά ασίστ σε 27 συμμετοχές, ενώ έμεινε στον πάγκο σε αγώνες του Champions League, γεγονός που προκάλεσε δημόσια αντιπαράθεση με τον τότε προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ.

Ο 34χρονος ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα το 2012 στη Βασιλεία, πριν μεταγραφεί στην Τσέλσι. Ακολούθησαν σύντομα περάσματα από τη Φιορεντίνα και τη Ρόμα την περίοδο 2015-2017, πριν μετακομίσει στη Λίβερπουλ. Η Τραμπζονσπόρ, η οποία θεωρείται παραδοσιακά η τέταρτη μεγαλύτερη δύναμη του τουρκικού ποδοσφαίρου μετά τις Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι και Μπεσίκτας, τερμάτισε τρίτη στη Super Lig την περασμένη σεζόν και θα αγωνιστεί στα play off του Europa League.

Ο Σαλάχ είχε βρεθεί πολύ κοντά και στη Μπεσίκτας, όμως, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» στις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και στα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας του.

Πηγή: ΑΠΕ