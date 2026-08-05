Η άφιξη του Μοχάμεντ Σαλάχ έχει δημιουργήσει κλίμα ενθουσιασμού στην Τουρκία, με την Τραμπζονσπόρ να ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν φορέσει τη φανέλα της.

🔴🔵Muhammed Salah, Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'da 🛩️ pic.twitter.com/LM7uo1VIV8 — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2026

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08) στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκατοντάδες φίλοι του συλλόγου έδωσαν δυναμικό «παρών» για να τον καλωσορίσουν. Παρά τη μεγάλη απόσταση από την Τραπεζούντα, οι οπαδοί της ομάδας δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για τη μεγάλη μεταγραφή.

Ο 34χρονος άσος ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την επίσημη ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η κορύφωση των πανηγυρισμών, ωστόσο, αναμένεται στην Τραπεζούντα, όπου ο Σαλάχ θα ταξιδέψει το βράδυ και οι φίλοι της Τραμπζονσπόρ ετοιμάζουν μια υποδοχή αντάξια του νέου μεγάλου αστέρα της ομάδας.