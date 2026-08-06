Ακόμη ένα περιστατικό ακραίας και επικίνδυνης οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους προκαλεί έντονο προβληματισμό, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από την Κρήτη, στο οποίο μοτοσικλετιστής κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, προσπερνώντας όχημα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα οχήματος και το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στη σελίδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου», προκαλώντας πλήθος σχολίων για την επικίνδυνη συμπεριφορά του αναβάτη.

Προσπέρασε το αυτοκίνητο και χάθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα

Στις εικόνες διακρίνεται η μοτοσικλέτα να εμφανίζεται ξαφνικά πίσω από το αυτοκίνητο και να το προσπερνά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε περίπου δύο δευτερόλεπτα ο αναβάτης έχει ήδη απομακρυνθεί δεκάδες μέτρα, μέχρι που εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο καθώς ο δρόμος στρίβει.

Σύμφωνα με τον οδηγό που δημοσίευσε το βίντεο, το αυτοκίνητό του κινούνταν με περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της προσπέρασης. Όπως υποστηρίζει, από τον τρόπο που απομακρύνθηκε η μοτοσικλέτα εκτιμά ότι η ταχύτητά της ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της υπερβολικής ταχύτητας στους ελληνικούς δρόμους, όπου ορισμένοι οδηγοί και αναβάτες αντιμετωπίζουν το οδικό δίκτυο σαν πίστα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια συμπεριφορά τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.