Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης.

Με ανάρτηση στα Instagram Stories, ο Γιάννης Κουρτάκης ενημέρωσε φίλους και γνωστούς για την ημέρα και την ώρα της κηδείας, γράφοντας:

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να τα ξεπεράσει, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία.

Η συμμετοχή του στο «Bar», ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης, τον είχε κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, ενώ η απώλειά του προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.