Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του Γιάννη Κουτράκη στον κουμπάρο και στενό του φίλο, Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, το οποίο προβλήθηκε το 2002. Ο Γιάννης Κουτράκης τον αποχαιρέτησε με μια βαθιά προσωπική ανάρτηση, γεμάτη αγάπη και αναμνήσεις από τη ζωή και τη φιλία τους.

Στο μήνυμά του περιγράφει τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν όμορφο άνθρωπο, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρελθόντος και να δημιουργήσει μαζί με την αγαπημένη του, Έλενα Κατραβά, τη δεμένη οικογένεια που πάντοτε ονειρευόταν. Αναφέρεται με συγκίνηση στους δύο γιους του, Αλεσάντρο και Ρομπέρτο, τονίζοντας πως υπήρξε ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης και ένας τρυφερός πατέρας. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής του ήταν τα παιδιά του: «Εκεί, φίλε, σκόραρες».

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη

Αγαπημένε μου Λορέντζο,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γα…μένη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία, όπως και έγινε. Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου, παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων.

Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου ’πε εκείνο το «άλλα σχέδια είχαμε» και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε: ένα θαύμα…

Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοι σου. Εκεί φίλε σκόραρες.