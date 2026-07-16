Με μια συγκινητική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο Γιώργος Ελεύθερας τον Λορέντζο Καριέρε, με τον οποίο τον συνέδεε μια μακρόχρονη προσωπική και καλλιτεχνική σχέση.

Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 23 χρόνια, κατά τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι «Bar». Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι δυο τους, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Το ομώνυμο τραγούδι τους γνώρισε μεγάλη απήχηση, όπως και η επιτυχία «Ταινία Φαντασίας». Παρότι αργότερα ακολούθησαν διαφορετικές πορείες στη μουσική, η σχέση τους παρέμεινε ισχυρή.

Ο Γιώργος Ελεύθερας είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη φιλία τους, επισημαίνοντας πως οι υποχρεώσεις και η δημιουργία οικογένειας μπορεί να απομακρύνουν τους ανθρώπους, χωρίς όμως να σβήνουν έναν βαθύ δεσμό. Όπως είχε χαρακτηριστικά πει, από «φίλοι για πάντα» είχαν γίνει «αδέρφια για πάντα».

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, ο Γιώργος Ελεύθερας ανάρτησε ένα απόσπασμα από παλαιότερο βιντεοκλίπ τους, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα», σημείωσε ο Γιώργος Ελεύθερας.