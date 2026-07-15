Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε ολόκληρη τη χώρα η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση στο Action24, περιγράφοντας τον ξεχωριστό δεσμό που διατήρησαν ακόμη και μετά το τέλος του γάμου τους.

«Ήταν σαν σύντροφος, φίλη και μάνα για μένα»

Ο Γιώργος Δόξας αναφέρθηκε στη σημαντική θέση που είχε η Μάρω Κοντού στη ζωή του, τονίζοντας πως στάθηκε δίπλα του στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν ήδη καταξιωμένη κι εγώ τότε έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα. Μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα. Ακόμη και το 2016, όταν άρχισα να δίνω τη μάχη με τον καρκίνο, ήταν συνεχώς δίπλα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η απώλειά της δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που τη γνώριζαν προσωπικά, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. «Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν».

Ο πρώην σύζυγος της σπουδαίας ηθοποιού θυμήθηκε και τα χρόνια του γάμου τους, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το διαζύγιό τους, δεν έπαψαν ποτέ να διατηρούν στενή σχέση.

«Μπορεί να ζήσαμε μαζί μόνο τρία χρόνια, όμως ήταν χρόνια καθοριστικά. Υπήρξε ένας δυνατός έρωτας και, στη συνέχεια, μια βαθιά φιλία. Σε πολλά σημεία της ζωής μου η Μάρω στάθηκε δίπλα μου και με στήριξε», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος της, λέγοντας πως άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως άνθρωπος.

«Η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες σαν τη Μάρω Κοντού»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Δόξας χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού μια γυναίκα που ξεχώριζε για την αξιοπρέπεια και την ποιότητά της.

«Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν. Δεν ήταν μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά μια πραγματική κυρία. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους σαν εκείνη για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο. Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη, πόνο και βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα μου πρόσφερε», είπε συγκινημένος.

Η Μάρω Κοντού και ο διαφημιστής Γιώργος Δόξας παντρεύτηκαν στις 21 Ιουλίου 1975, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στην Πλατεία Αμερικής. Παρότι ο γάμος τους ολοκληρώθηκε με διαζύγιο λίγα χρόνια αργότερα, οι δυο τους παρέμειναν πολύ κοντά μέχρι το τέλος της ζωής της ηθοποιού, διατηρώντας μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, φιλίας και βαθιάς αγάπης.

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, λίγες ημέρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το «Αττικόν». Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους αμέτρητους ανθρώπους που τη γνώρισαν μέσα από τη σπουδαία πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.