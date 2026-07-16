Την ώρα που οι Αμερικανοί χτυπούν ξανά το Ιράν, οι Ιρανοί αξιωματούχοι τσακώνονται για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η χώρα.

Οι σκληροπυρηνικοί ζητούν να συνεχιστεί ο πόλεμος, πιστεύοντας ότι νικούν και πως πρέπει να γίνουν μάρτυρες για να ηττηθούν οι ΗΠΑ. Αντιθέτως, οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι η λύση θα βρεθεί μέσω διπλωματίας, αλλά σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μίλησε στην κρατική τηλεόραση της χώρας του, υπερασπιζόμενος τις διπλωματικές κινήσεις της Τεχεράνης.

«Η διαπραγμάτευση δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό. Παράλληλα με τη στρατιωτική ισχύ, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της διαφύλαξης των εθνικών συμφερόντων», είπε, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε συνέργεια μεταξύ της στρατιωτικής και της διπλωματικής προσέγγισης. Το να απομονώσουμε και να επιλέξουμε μία από αυτές τις δύο μεθόδους ως τη μόνη λύση αποτελεί στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ (αριστερά), ανταλλάσσει χειραψία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, πριν από τη συνάντησή τους, στο Ισλαμαμπάντ για τις διαπραγματεύσεις Ιράν – ΗΠΑ

Το Bloomberg έγραψε πως τα σχόλιά του απευθύνονταν στους Ιρανούς αξιωματούχους που χαρακτήρισαν «προδότες» πρόσωπα σαν τον Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί, επειδή συμφώνησαν τον Ιούνιο σε κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ.

Ο Γκαλιμπάφ δεν ανέφερε κανέναν ονομαστικά, αλλά αναφέρθηκε σε «ερωτήματα που τίθενται μεταξύ του λαού και διαφόρων ομάδων» και κάλεσε όλους τους Ιρανούς να ενωθούν.

Το ρήγμα των δύο στρατοπέδων εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κηδείας του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία συνέπεσε με την επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στην κηδεία, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και αποτέλεσε μια επίδειξη ανθεκτικότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ακούστηκαν ευρέως εκφρασμένες εκκλήσεις για εκδίκηση, μεταξύ άλλων και από τον γιο και διάδοχο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο σκληροπυρηνικός Σαΐντ Τζαλίλι προέτρεψε τους αξιωματούχους να δώσουν προτεραιότητα στην τιμωρία των δολοφόνων του Χαμενεΐ έναντι των διαπραγματεύσεων για οικονομικά ζητήματα, όπως η αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν.

«Αν λέτε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, λοιπόν, το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του έθνους μας ήταν η αγαπημένη ηγεσία του», είπε. «Σήμερα, αυτό το έθνος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί αυτή τη θέση και αυτό το μεγάλο κεφάλαιο με εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι δικαίωμα της χώρας και καθήκον των υπευθύνων».