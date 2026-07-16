Η Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες, µια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τοµέα της εξόρυξης και επεξεργασίας φυσικών πετρωµάτων, απέσπασε το βραβείο «Πρωταγωνιστής Κλάδου Μάρμαρα-Γρανίτες» στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δυναμική ανάπτυξη και τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Η βράβευση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, της εξωστρεφούς στρατηγικής της, των διαρκών επενδύσεων σε τεχνολογία και καινοτομία, καθώς και της διαχρονικής δέσμευσής της στην ανάδειξη της ποιότητας και της αξίας του ελληνικού φυσικού μαρμάρου στις διεθνείς αγορές. Το 2024, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 95 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων που πλησίασαν τα 8 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 30 εκατ. ευρώ.

Με περισσότερα από 40 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ιδιόκτητα λατομεία στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες και μία από τις μεγαλύτερες εξορυκτικές δυνατότητες ακατέργαστων όγκων φυσικών λίθων στην περιοχή, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του ελληνικού μαρμάρου. Σήμερα, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική και Αραβικό Κόλπο, με περίπου το 80% των πωλήσεών της να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Θεόδωρος Καλφόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας, σημείωσε: Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία, καθώς αντανακλά τη συνέπεια, τη στρατηγική προσήλωση και τη συλλογική προσπάθεια που μας έχουν χαρακτηρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η επιβεβαίωση της δυναμικής μας παρουσίας σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνή κλάδο, αλλά και της επιλογής μας να επενδύουμε διαχρονικά στην ποιότητα και την καινοτομία,. Για εμάς, η επιτυχία αποτυπώνεται στην εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τη σταθερή μας δέσμευση να αναδεικνύουμε το ελληνικό μάρμαρο ως ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και διεθνούς αναφοράς.».