Σχέδιο για πιθανή κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φέρεται να εξετάζει το Ιράν, ζητώντας από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα προς την Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

Την πληροφορία μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το ενδεχόμενο αυτό εξετάστηκε από την ιρανική ηγεσία και το σχετικό μήνυμα μεταφέρθηκε στους συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη.

Εφόσον ένα τέτοιο σενάριο υλοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς θα επηρεάζονταν δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Οι πληροφορίες του Reuters

Σύμφωνα με το πρακτορείο, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές και μία ακόμη περιφερειακή πηγή ανέφεραν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης.

Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν με ποιον τρόπο διαβιβάστηκε το μήνυμα, ούτε αν η απόφαση ελήφθη μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι εξετάζει επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ούτε εκπρόσωπος των Χούθι έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Προετοιμασίες στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Πηγή που διατηρεί επαφές με τους Χούθι ανέφερε στο Reuters ότι οι αντάρτες έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους προετοιμασίες, μεταφέροντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε θέσεις κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Κατά την ίδια πηγή, οι δυνάμεις των Χούθι αναμένουν πλέον την εντολή για την έναρξη επιχειρήσεων, εφόσον αποφασιστεί από την ιρανική πλευρά.

Αυξημένος κίνδυνος για τις ενεργειακές αγορές

Η πιθανότητα νέων επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, εάν προκληθούν προβλήματα τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θα διαταραχθούν ταυτόχρονα οι δύο σημαντικότεροι θαλάσσιοι διάδρομοι εξαγωγής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, με πιθανές συνέπειες στις τιμές του πετρελαίου και στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια ώρα, οι εντάσεις μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας φαίνεται να αναζωπυρώνονται. Ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας θα αποτελέσουν στόχο πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων, εφόσον το Ριάντ συμμετάσχει σε ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Υεμένης.

Παράλληλα, απείλησε και με επιθέσεις κατά του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αναλυτής Μέσης Ανατολής της Verisk Maplecroft, Τόρμπγιορν Σόλβετ, εκτιμά ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Όπως επισημαίνει, μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών εξαγωγών των χωρών του Κόλπου διοχετεύεται πλέον μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει μεταφέρει σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών της στο λιμάνι Γιανμπού, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε περίπτωση επιθέσεων κατά αυτών των υποδομών, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να αναγκαστούν και πάλι να επιλέξουν τη μακρύτερη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς.