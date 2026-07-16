Σε κατάσταση απόλυτου χάους και πανικού βρέθηκε αντικαρκινικό νοσοκομείο στην πόλη Αχβάζ του Ιράν, μετά από σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, καταγγέλλοντας τις αμερικανικές δυνάμεις για μια βάρβαρη επιχείρηση που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων εξαιρετικά ευάλωτων ανθρώπων.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, έκανε λόγο για μια «βάρβαρη επίθεση – που θυμίζει τις θηριωδίες του Ισραήλ εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων – και προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία και έντονη αγωνία στα παιδιά που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «211 ασθενείς που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία», απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη αμερικανική απάντηση.

Εκτός λειτουργίας η ιατρική δομή

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές του Ιράν, οι 211 ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλα νοσοκομεία. Ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν χημειοθεραπείες, αλλά και ασθενείς που χρειάζονταν οξυγόνο ή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Shahid Baqaei Hospital, a children's cancer treatment centre in Ahvaz, was evacuated last night after the US attacked a nearby location.



This barbaric attack, reminiscent of Israel’s atrocities against healthcare facilities, caused severe suffering and anxiety upon the… pic.twitter.com/xv3W7SY2X9 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 16, 2026

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ρεζά Μπαζάρ, δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί έθεσαν τη μονάδα εκτός λειτουργίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ο διοικητής, δρ. Ματζίντ Μπουαζάρ, ανέφερε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μαρτυρίες από την εκκένωση που λυγίζουν

Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού περιέγραψε τις στιγμές: «Πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτους ασθενείς, ανάμεσά τους πολλοί καρκινοπαθείς. Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε σφοδρά. Κάποιοι ασθενείς ήταν συνδεδεμένοι με οξυγόνο ή μηχανήματα υποστήριξης αναπνοής».

Evacuado el hospital Shahid Baqaei de Ahvazhttps://t.co/9Ha0r3GznR pic.twitter.com/x2LwKchJnz — IRNA Español (@irna_es) July 16, 2026

Η ίδια πηγή πρόσθεσε συγκλονισμένη: «Υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν παιδιά στην αγκαλιά τους, άλλοι έβγαιναν με τους ορούς στα χέρια και άλλοι μεταφέρονταν σε αναπηρικά αμαξίδια. Όλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο».