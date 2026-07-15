Για μια ερωτική απογοήτευση που βίωσε στο παρελθόν, η οποία κράτησε τρία χρόνια, μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης το βράδυ της Τρίτης 14 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Πιο συγκεκριμένα ο Αλέξης Γεωργουλής ανέφερε: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια. Μεγάλο σχολείο. Ήταν κάτι που μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, ότι θα πρέπει να ζήσω έτσι τα επόμενα χρόνια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Με αυτή τη γυναίκα έχουμε επαφή σήμερα, ξέρει ότι είναι αυτή που μου το προκάλεσε αυτό».

«Δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι’ αυτό. Συζητάμε γενικότερα. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη Γη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε φίλοι. Έχω ζήσει και καλύτερο έρωτα μετά από αυτόν», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αλέξης Γεωργούλης.