«Η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές», τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στη φετινή αντιπυρική περίοδο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός μίλησε για τις αιτίες των πυρκαγιών, την αυστηροποίηση των ελέγχων και των κυρώσεων, καθώς και για τον σχεδιασμό ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Όπως επισήμανε, το μεγαλύτερο κύμα εκδήλωσης πυρκαγιών καταγράφεται συνήθως από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, με το διάστημα από τις 15:00 έως τις 17:00 να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

«Στατιστικά περιμένουμε τις ενάρξεις από το μεσημέρι και μετά, μέχρι τις 17:00», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τις συγκεκριμένες ώρες παρατηρείται συχνά «ένα μπαράζ ενάρξεων». Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη διαρκή ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Προβληματισμός για τις πυρκαγιές στην Κεντρική Μακεδονία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξημένη συχνότητα των πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στην περιοχή από το Κιλκίς έως τη Θεσσαλονίκη.

«Μας προβληματίζει και εμάς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το τοπικό Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ενισχυθεί με στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των επαναλαμβανόμενων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αρκετές υποθέσεις έχουν ήδη εξιχνιαστεί, ενώ πολλές πυρκαγιές αποδίδονται σε ανθρώπινη αμέλεια, όπως η εκτέλεση θερμών εργασιών ή άλλες απρόσεκτες ενέργειες. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο και το Καλοχώρι.

Περίπου 1.700 πυρκαγιές από την 1η Μαΐου

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί περίπου 1.700 πυρκαγιές, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός, αν και μειωμένος κατά περίπου 20% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς εξήγησε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ταυτόχρονων ενάρξεων τόσο δυσκολότερο γίνεται το έργο της κατάσβεσης, καθώς οι διαθέσιμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις πρέπει να διασπώνται σε διαφορετικά μέτωπα.

«Ο μηχανισμός είναι σε ύψιστη ετοιμότητα», υπογράμμισε, ιδιαίτερα στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται υψηλός ή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές περιπολίες αναπτύσσονται διαρκώς στο πεδίο, ενώ drones πραγματοποιούν συνεχή επιτήρηση για τον έγκαιρο εντοπισμό νέων εστιών. Παράλληλα, αξιοποιούνται εναέρια μέσα επιτήρησης, όπως αεροσκάφη Air Tractor και ελικόπτερα, τα οποία μπορούν να επέμβουν άμεσα.

Στόχος, όπως είπε, είναι οι νέες πυρκαγιές να αντιμετωπίζονται στον πρώτο χρόνο εκδήλωσής τους, ώστε μέχρι το τέλος της ημέρας οι περισσότερες να έχουν τεθεί υπό έλεγχο και οι δυνάμεις να είναι διαθέσιμες για νέα περιστατικά.

Εκπαίδευση για τις φυσικές καταστροφές από το σχολείο

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αλλαγής κουλτούρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

«Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τα θρανία», ανέφερε, γνωστοποιώντας ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται με το υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών.

Στόχος είναι να εισαχθεί στα σχολεία εκπαιδευτικό αντικείμενο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί, ώστε τα παιδιά να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις από μικρή ηλικία.

Για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες εργασίας, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Τουρνά, έχει εξασφαλιστεί και η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Πρόστιμο 9.000 ευρώ για πυρκαγιά από αμέλεια

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και τα 37 Ανακριτικά Κλιμάκια που λειτουργούν στη χώρα, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των υπευθύνων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, για την οποία ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη αυθημερόν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.000 ευρώ.

Την ώρα που στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έντεκα εναέρια μέσα, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην ίδια περιφερειακή ενότητα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση ανακατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι περιστατικά αυτού του είδους καταδεικνύουν το μεγάλο επιχειρησιακό κόστος κάθε πυρκαγιάς που προκαλείται από αμέλεια και καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το 2028 τα πρώτα νέα Canadair

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του εναέριου στόλου, ο Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ μέχρι το 2031 αναμένεται να έχουν παραδοθεί συνολικά επτά αεροσκάφη νέας γενιάς.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για σύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακό πιλοτήριο, αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες. Θα διαθέτουν επίσης δυνατότητα νυχτερινής μετακίνησης, ώστε να μπορούν να βρίσκονται εγκαίρως στις περιοχές όπου απαιτείται η επιχειρησιακή τους ανάπτυξη.

Παρεμβάσεις 665 εκατ. ευρώ μέσω του ANTINERO

Ο υπουργός στάθηκε και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις μεσογειακές χώρες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύει διαρκώς στην πρόληψη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν, όπως είπε, η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, η προστασία των μικτών ζωνών όπου ο αστικός ιστός συναντά τα δασικά οικοσυστήματα και η συνέχιση των παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος ANTINERO.

Κατά την τελευταία πενταετία έχουν διατεθεί 665 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για καθαρισμούς δασών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση δασικών δρόμων.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Τουρνάς εξήρε το έργο των πυροσβεστών, των 5.500 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, των δήμων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έκανε λόγο για «έναν μηχανισμό που σταδιακά ενισχύεται και παίρνει τη μορφή που πρέπει, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και τις φυσικές καταστροφές».