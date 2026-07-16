Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η νέα τοποθέτηση του διακεκριμένου Τούρκου γεωεπιστήμονα Naci Görür, ο οποίος επανήλθε με προειδοποίηση για το ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού στην περιοχή της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Αφορμή στάθηκε η σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η τεκτονική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει έντονη.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθηγητής ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος σεισμός εκδηλώθηκε στο ρήγμα Κιουτσούκκουγιου (Küçükkuyu), το οποίο θεωρείται τμήμα του νότιου κλάδου του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz pic.twitter.com/4FUilgpHee — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 16, 2026

Όπως σημείωσε, η σεισμική δραστηριότητα δείχνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυξημένη τεκτονική πίεση.

«Πριν από δώδεκα ώρες σημειώθηκε ένας μικρός και επιφανειακός σεισμός στο ρήγμα Κιουτσούκκουγιου. Η περιοχή αυτή, που αποτελεί τον νότιο κλάδο του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, δείχνει ότι το Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση. Αναμένουμε έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι επιστήμονες για το Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας

Η εκτίμηση του Görür συμβαδίζει με την άποψη αρκετών σεισμολόγων στην Τουρκία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στα τμήματα του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας που βρίσκονται κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά έχει συσσωρευτεί σημαντική σεισμική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη διεθνή σεισμολογική έρευνα, ο βόρειος κλάδος του ρήγματος συγκαταλέγεται στις περιοχές με αυξημένο σεισμικό δυναμικό και θεωρείται ικανός να δώσει έναν ισχυρό σεισμό στο μέλλον. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ο χρόνος εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού, παρά μόνο να αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής.

Η περιοχή της Θάλασσας του Μαρμαρά παρακολουθείται στενά από τις τουρκικές και διεθνείς σεισμολογικές υπηρεσίες, καθώς φιλοξενεί ενεργά τμήματα του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο έχει προκαλέσει κατά το παρελθόν ορισμένους από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της Τουρκίας.