Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος, περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη συμμετοχή του στο Survivor και συγκλόνισε το τηλεοπτικό κοινό.

Ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης, στον οποίο απονεμήθηκε το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ, είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, οδηγώντας τον άμεσα σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μετά το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές επεμβάσεις και ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της αποκατάστασής του, με στόχο τη σταδιακή επιστροφή του στην καθημερινότητα.

Το τελευταίο διάστημα παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών.

Η πρώτη εικόνα από την επιστροφή στην Ελλάδα

Την είδηση της επιστροφής του έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο αεροδρόμιο, δείχνοντας πως συνεχίζει με δύναμη και αισιοδοξία τη δύσκολη πορεία της αποκατάστασής του.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές από φίλους, θαυμαστές και χρήστες των social media, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή επιστροφή και γρήγορη ανάρρωση.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποθεραπείας του, με τον ίδιο να συνεχίζει τον αγώνα του έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν από την πρώτη στιγμή.