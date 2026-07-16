Νέο ισχυρό πλήγμα δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη (16/7), καθώς 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσαν την παραίτησή τους, κάνοντας λόγο για σοβαρή κρίση στο εσωτερικό του κόμματος και εκφράζοντας έντονη διαφωνία με την πορεία που, όπως υποστηρίζουν, έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα.

Η μαζική αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας, την ώρα που το κόμμα επιχειρεί να διαχειριστεί τις εσωκομματικές αντιθέσεις και να χαράξει τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα.

Στο κοινό κείμενο παραίτησής τους, οι 63 υπογράφοντες εκφράζουν την άποψη ότι, παρά τα σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να παρουσιάσει μια συνεκτική και αξιόπιστη αντιπολιτευτική πρόταση.

Όπως αναφέρουν, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και οι δημόσιες συγκρούσεις έχουν επισκιάσει την πολιτική δράση του κόμματος, οδηγώντας –κατά την εκτίμησή τους– σε απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών και των δημοκρατικά ειλημμένων αποφάσεων.

Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνες σε μειοψηφικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, δυνάμεις, τις οποίες κατηγορούν ότι επιχειρούν να παρακάμψουν το καταστατικό και να εντείνουν τον εσωκομματικό διχασμό.

Τα παραιτηθέντα μέλη τονίζουν ότι η αποχώρησή τους από την Κεντρική Επιτροπή αποτελεί πολιτική επιλογή, προκειμένου –όπως σημειώνουν– να μην νομιμοποιήσουν μια πορεία που θεωρούν ότι απομακρύνεται από τις αρχές της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.

Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις δεν αποτελούν απλώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά πλήττουν τη συνοχή, την ιστορική διαδρομή και τις σχέσεις εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της παράταξης.

Παράλληλα, καλούν όσους επιθυμούν την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αριστερά θα μπορέσει να επανακτήσει την ενότητά της και να επικεντρωθεί ξανά στα ζητήματα της εργασίας, του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ποιοι περιλαμβάνονται στους παραιτηθέντες

Οι 63 που υπέγραψαν την παραίτηση:

Ψαρρά Σοφία

Αθανασοπούλου Αμαλία

Αρώνη Μαρία

Βαΐλα Αγγελική

Βαρέλας Άρης

Βασιλειάδης Γιάννης

Βασιλοπούλου Ελένη

Βλάχος Αθανάσιος

Γαβριήλ Νίκος

Γεωργούτσου Μαρία

Γιαπιτζής Μιχάλης

Γορδίου Βασιλική

Γιοβάννα Ευτυχιάδου, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Ζερβαλάκη Φαίδρα

Ιωαννίδου Σταματία

Καπράνας Ζήσης

Καραγιάννη Χρύσα

Καραγιώργος Κωνσταντίνος

Καρακώστα Εύη

Καραχρήστος Γιώργος

Κασάπη Γιώτα

Κασιμάτη Αγγελική

Κομηνέα Σοφία

Κρικρή Κωνσταντίνα

Κωστακιώτης Δημήτρης

Λαμπρινίδης Φώτης

Λαμπρινίδης – Στάχτος Παναγιώτης

Λούκα Μαρία

Μακρυγιάννη Βασιλική

Μαλάκης Αντώνης

Μαχιμάρη Έφη

Μεταξιώτης Ιωάννης

Μιχαλοπούλου Ντιάνα

Μορφίδης Κώστας

Μουρατίδης Ανδρέας

Μουχάλης Πέτρος

Μπαυγιαδάκη – Κυριάκου Νίκη

Μυάρης Λεωνίδας

Νενεδάκης Ιωάννης

Ανδρέας Ντάης, πρώην δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Παναγιωτίδης Σάββας

Παναγιώτου Αθηνά

Παντού Ρήνα

Παπανδρικοπούλου Μαρία Αγγελική

Παυλούδη Μερσίνα

Πουρνάρα Ελένη

Ρίζου Σοφία

Σαγρεδάκης Γιώργος

Σαπουντζάκη Μαρία

Σιαφάκα Γεωργία

Σκανδάλου Ξανθή

Σκοπελίτη Ευδοκία

Σπίγκος Χρήστος

Σταμούλη Δήμητρα

Σωτηράκου Ηλέκτρα

Τριγώνης Βαγγέλης

Τριαντάφυλλος Γεώργιος

Τσακάλη Αγγελική

Τσαλδάρη Ελένη

Τσαπακίδου Σοφία

Τσικλιάς Φοίβος

Χατζηνικολά Βύλη

Χατζηπαρασκευά Ευαγγελία

Συνεχίζονται οι απώλειες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Την ίδια ώρα, νέες ανακατατάξεις καταγράφονται και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές Καλλιόπη Βέττα και Κώστας Μπάρκας γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, επιλέγοντας να συνεχίσουν την κοινοβουλευτική τους πορεία ως ανεξάρτητοι.

Οι δύο ανεξαρτητοποιήσεις προστέθηκαν στις πρόσφατες αποχωρήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, καθώς και των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιώργου Ψυχογιού, Γιώργου Γαβρήλου, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνας Κοντοτόλη, εντείνοντας την εικόνα αποδυνάμωσης του κόμματος.