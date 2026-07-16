Ο Πιρς Μπρόσναν και η σύζυγός του, Κίλι Σέι Σμιθ, απόλαυσαν ένα χαλαρό γεύμα στο διάσημο εστιατόριο E. Baldi στο Μπέβερλι Χιλς. Ο 73χρονος ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά την έξοδό του, κρατώντας μια τσάντα και ένα αναψυκτικό. Η 62χρονη Κίλι ήταν πανέμορφη, επιλέγοντας μια κίτρινη ζακέτα, λευκό αέρινο φόρεμα και σανδάλια Chanel.



Το ζευγάρι επισκέφθηκε το πολυτελές ιταλικό εστιατόριο, το οποίο αποτελεί αγαπημένο στέκι πολλών αστέρων του Χόλιγουντ. Αυτή ήταν μια σπάνια κοινή τους εμφάνιση. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι εδώ και 25 χρόνια, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 1994. Η Κίλι είχε δηλώσει στο People ότι βρήκε τον κινηματογραφικό Bond αμέσως «σαγηνευτικό» και ότι είχε μια «παιχνιδιάρικη σπίθα στα μάτια του».



Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός είπε για τη σύζυγό του: «Βρήκα μια σπουδαία γυναίκα στο πρόσωπο της Κίλι Σέι. Ακόμη κι αν έψαχνα ένα εκατομμύριο φορές, δεν θα έβρισκα μια τόσο καλή». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 29χρονο Ντίλαν και τον 25χρονο Πάρις.



Πέρυσι, ο Μπρόσναν εξομολογήθηκε στο Fox News ότι η Κίλι εξακολουθεί να κάνει τον κόσμο του να γυρίζει: «Ακόμα κάνει την καρδιά μου να τραγουδάει και ακόμα κάνει τον κόσμο μου να γυρίζει. Μου επιτρέπει να βγαίνω έξω στον κόσμο και να δημιουργώ αυτό που κάνω ως ηθοποιός, και αυτό απαιτεί δύναμη και αντοχή. Απλώς απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου».

Ασπίδα προστασίας από τους θαυμαστές

Τον Ιανουάριο, οι θαυμαστές έσπευσαν να υπερασπιστούν την Κίλι μετά από ένα χυδαίο σχόλιο στο X, όπου ένας χρήστης συνέκρινε φωτογραφίες της από το παρελθόν και το παρόν για να δείξει ότι ο γάμος πρέπει να «αποφεύγεται».

Πολλοί χρήστες αντέδρασαν άμεσα, τονίζοντας ότι το ζευγάρι αποτελεί ζωντανή διαφήμιση της αληθινής αγάπης. Ένας θαυμαστής έγραψε: «Ο Πιρς Μπρόσναν κέρδισε το λαχείο της ζωής. Ο τύπος είναι παντρεμένος 30 χρόνια και έχουν γεράσει και οι δύο όμορφα».



Σημειώνεται ότι ο Πιρς Μπρόσναν ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Κασσάνδρα Χάρις για 11 χρόνια, η οποία έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο το 1991.



Ο ηθοποιός είχε υιοθετήσει τα δύο της παιδιά, τη Σάρλοτ και τον Κρίστοφερ, ενώ απέκτησαν μαζί και έναν βιολογικό γιο, τον Σον, σύμφωνα με την Daily Mail.