Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τρίκυκλο επέβαιναν ο πατέρας, η μητέρα και η 9χρονη κόρη τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο παιδί, το οποίο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αιόλου, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο για τη διαχείριση του συμβάντος και τη μεταφορά της τραυματία όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για το τροχαίο έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 9χρονου κοριτσιού, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.