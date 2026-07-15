Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε μιλήσει σε συνέντευξή της η Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή στις 15/7 επισημαίνοντας πως «Δεν ήταν ποτέ ειλικρινής με τον εαυτό της», ενώ δήλωσε μιλώντας για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα πως ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε συνέντευξή της στο Στούντιο 4, η Μάρω Κοντού είχε πει πως ήθελε να είναι μια άλλη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τον μύθο του «λαϊκού ειδώλου».

«Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν κάναμε παρέα, μια ταινία κάναμε μόνο μαζί. Δεν είχαμε κάποια επαφή. Νομίζω ότι η Αλίκη δεν ήταν ποτέ ειλικρινής με τον εαυτό της και αυτό το έπιανες σε μια συνεργασία. Ήθελε να είναι μια άλλη, κι αυτό πρέπει να ήταν βάσανο για εκείνη. Εγώ τα έβλεπα τα πράγματα απέξω, ιδιαίτερα τώρα που μεγάλωσα τα βλέπω τελείως απέξω», είχε δηλώσει.

«Νομίζω ήταν βασανιστήριο για την Αλίκη το ότι συνέβη να γίνει το λαϊκό είδωλο που έγινε. Πρέπει να έχει μεγάλο βάρος αυτό. Δεν φοβόμουν να γίνω το λαϊκό είδωλο, δεν το ήθελα, δεν με ενδιέφερε. Ήρθαν προχθές δυο κορίτσια σε ένα εστιατόριο να βγάλουμε μια φωτογραφία, με ένα ύφος, με έβλεπαν σαν Θεό, μου ήρθε να γελάσω. Τις καταλάβαινα, αλλά λέω, “κρίμα, κρίμα γι’ αυτές”», ανέφερε χαρακτηριστικά τότε η Μάρω Κοντού.

Μιλώντας για το δέσιμο με τους συναδέλφους, είπε ότι γινόταν αυτόματα μετά την ταινία. «Δηλαδή, καταλάβαινες αν θα συνεχίσεις ή δεν θα συνεχίσεις τη σχέση μαζί τους. Ας πούμε, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου είμαστε φίλοι. Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν είχαμε το “μετά'”. Είχα εγώ τις δικές μου ιστορίες, είχε εκείνος τα δικά του. Ιδιαίτερος άνθρωπος ο Λάμπρος. Νομίζω ότι ήταν λίγο δυσκολούλης. Τσαντίλας, εντάξει! Τσαντίλας».

«Έχω κουραστεί να ακούω τα “παραμύθια” των συναδέλφων», είχε επίσης αναφέρει η σπουδαία ηθοποιός.