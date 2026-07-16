Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος καταφέρνοντας να την οριοθετήσουν σε λιγότερο από μία ώρα.



Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.



Νωρίτερα, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούσαν πολύ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δίνοντας σκληρή μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.