Για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα κάνει λόγο ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης με αφορμή τη δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών που αφορούν την ίδια και πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης που δηλώνει αθώα, μεταξύ άλλων, μιλά για «επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία» και καλεί «τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικοί στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους».

«Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της κατοίκου Λονδίνου κατηγορουμένης για την υπόθεση της MARFIN μου ζητήθηκε η συμμετοχή στην ομάδα συνηγόρων που θα αναλάβουν την υπεράσπισή της. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αναμένεται να υλοποιηθεί κατά την άφιξή της, οπότε και θα υπάρξει η σχετική συμφωνία και η εξουσιοδότηση. Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της.

Συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση. Από όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής: Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και την αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορουμένη είναι μητέρα ανηλίκου παιδιού 4 ετών.

Δυστυχώς, όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμαστεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα ή Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτεπαγγέλτως, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αντίθετα, Υπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης, εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η υπερασπιστική μου προοπτική προσβλέπει πάντα στη δημοσιότητα κάθε υπόθεσης που έχει δημόσιο ενδιαφέρον ως μέσου ανάδειξης και αντιμετώπισης των νομικών και επικοινωνιακών αυθαιρεσιών με σεβασμό στα θύματα της MARFIN και τις οικογένειές τους, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια και στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πλήττονται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία.

Οι παραβιάσεις των παραπάνω δεν θα γίνουν άλλο ανεκτές. Ήδη τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο για την κατηγορουμένη και οικεία της πρόσωπα καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να ακολουθήσει η νομική τους αντιμετώπιση. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών.

Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και γι’ αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ. Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικοί στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους. Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί. Αθήνα, 16.7.2026 Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος