Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο με το καστ της «Οδύσσειας» που αφηγείται με ραπ την ιστορία του Ομήρου.

Όλο το λαμπερό καστ της ταινίας, από τον Τομ Χόλαντ, μέχρι και την Λουπίτα Νιόνγκο που όπως είπε δεν είχε διαβάσει Όμηρο, παρουσίασαν το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας της ταινίας.

Η παραγωγή της ταινίας σε συνεργασία με το «The Tonight Show» δημοσίευσαν το βίντεο στα social media, με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Ορισμένοι χρήστες δήλωσαν ότι αποτυπώνεται η υπόθεση της ταινίας με τον καλύτερο τρόπο μέσα σε ένα λεπτό, ενώ άλλοι διαφώνησαν με την παρουσίαση, θεωρώντας ότι η ιστορία έχει υποστεί σοβαρή αλλοίωση, ώστε να συμβαδίζει με τις ιδεολογίες της εποχής.

Δείτε το βίντεο: