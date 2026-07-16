Η αποτίμηση της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο μπορεί να απογείωσε τη αποτίμησή της, εντούτοις η πώληση των μετοχών της στέρησε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την εταιρεία του Έλον Μασκ.

Οι μετοχές της SpaceX έφτασαν στα μέσα Ιουνίου στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 225 δολάρια, ωθώντας την κεφαλαιοποίηση πάνω από εκείνη της Amazon, λίγες ημέρες αφότου η SpaceX συγκέντρωσε 86 δισ. δολάρια με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO) στον κόσμο.

Ωστόσο, από τότε οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 40%, μειώνοντας δραστικά την αξία του μεριδίου του Μασκ (42%). Τα ομόλογα της SpaceX που εκδόθηκαν στα τέλη Ιουνίου έχουν επίσης υποστεί απότομη πτώση.

«Αυτή είναι μια κάπως δύσκολη περίοδος για τη μετοχή», δήλωσε ένας τραπεζίτης επενδύσεων από έναν από τους δανειστές που συμμετείχαν στην αρχική δημόσια προσφορά.

«Ωστόσο, δεν αφήσαμε πολλά χρήματα στο τραπέζι και όσοι αγοράζουν τη μετοχή είναι στην πραγματικότητα πολύ έξυπνοι επενδυτές, οπότε αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος για το ποιοι την κατέχουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η επακόλουθη πτώση της τιμής της μετοχής της SpaceX συνέπεσε με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τον τελευταίο μήνα οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας με υψηλή αποτίμηση, λόγω ανησυχιών για την αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και για την κερδοφορία των τεράστιων επενδύσεων των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Goldman Sachs, η οποία ήταν συντονιστής της έκδοσης των μετοχών της SpaceX, αναμένει ότι τα έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν 100 φορές έως το 2030. Η Morgan Stanley, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη σταθεροποίηση της πορείας της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ανακοίνωσε την Τετάρτη έσοδα ύψους 6,3 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο από τις συναλλαγές μετοχών, σημειώνοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση.