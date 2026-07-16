Η Χάλι Μπέρι ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, παρά το γεγονός ότι στις 14 Αυγούστου συμπληρώνει τα 60 της χρόνια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι συνεχίζει να έχει την ίδια διάθεση και το ίδιο πάθος για τη δουλειά της, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι η ηλικία αποτελεί λόγο για να σταματήσει να εργάζεται.

Μιλώντας στο επεισόδιο της Τετάρτης του podcast «Making Space with Hoda Kotb», η Χάλι Μπέρι ανέφερε ότι ένα από τα στοιχεία που τη δυσκολεύουν περισσότερο όσο μεγαλώνει είναι η προσδοκία των άλλων ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από την επαγγελματική της ζωή.

«Με ρωτούν αν θα συνεχίσω να γυρίζω ταινίες»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχεται συχνά ερωτήσεις για το αν σκοπεύει να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες, όμως η ίδια δεν βλέπει κανέναν λόγο να σταματήσει.

«Οι άνθρωποι πραγματικά μου λένε: “Έχεις κάνει τόσα πολλά. Δεν ήρθε η ώρα να τα παρατήσεις όλα αυτά, να καθίσεις κάπου και να βρίσκεσαι μόνιμα σε διακοπές;”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι πολλοί θεωρούν τη συνταξιοδότηση ως το φυσικό επόμενο βήμα ύστερα από χρόνια σκληρής δουλειάς, όμως εκείνη δεν πιστεύει ότι αυτή είναι η μοναδική πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος.

«Γιατί να θέλω, αφού εργάστηκα τόσο σκληρά σε όλη μου τη ζωή και αυτό με έκανε να νιώθω ολοκληρωμένη, επιβεβαίωσε ποια είμαι και μου έδωσε σκοπό, να καθίσω τώρα και να τα εγκαταλείψω όλα αυτά; Και μετά τι;», ανέφερε η Χάλι Μπέρι.

«Η κοινωνία μάς κάνει να νιώθουμε αόρατοι»

Η ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι η αντίληψη πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι πρέπει να αποσύρονται από την εργασία τους συμβάλλει στο να αισθάνονται «αόρατοι» όσο μεγαλώνουν.

Όπως είπε, υπάρχει η προσδοκία να βρουν κάτι άλλο να κάνουν ή να ζουν μόνιμα σαν να βρίσκονται σε διακοπές, λες και η ζωή έχει τελειώσει ή δεν έχουν πλέον αξία και όσα έχουν να πουν δεν είναι σημαντικά.

Η ίδια τόνισε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη πως οι άνθρωποι έχουν λιγότερα να προσφέρουν όσο μεγαλώνουν, σημειώνοντας ότι αυτή είναι μια αντίληψη την οποία αναγκάζεται διαρκώς να αντικρούει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για τα στερεότυπα της ηλικίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάλι Μπέρι αναφέρεται στα στερεότυπα που συνοδεύουν τη γήρανση. Σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο στο The Cut, είχε δηλώσει ότι ταυτίστηκε με τον ρόλο της ως μεσήλικη ασφαλιστική σύμβουλος στη νέα της ταινία «Crime 101».

«Φτάνεις σε μια ηλικία όπου αισθάνεσαι ότι περιθωριοποιείσαι και υποτιμάσαι. Το νιώθεις στη δουλειά, το νιώθεις από την κοινωνία. Όμως έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να διαγραφεί», είχε δηλώσει.

Και άλλοι διάσημοι απορρίπτουν τη συνταξιοδότηση

Η Χάλι Μπέρι δεν είναι η μόνη προσωπικότητα που θεωρεί πως η ηλικία δεν αποτελεί λόγο για να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, όπως τονίζει το businessinsider.

Ο Μόργκαν Φρίμαν έχει επίσης δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί, παρότι πλησιάζει τα 90 του χρόνια. Σε συνέντευξή του στο AARP τον περασμένο Νοέμβριο είχε αναφέρει ότι υπάρχει η γνωστή φράση για τα γηρατειά «να συνεχίζεις να κινείσαι», ενώ επικαλέστηκε και τη συμβουλή του Κλιντ Ίστγουντ: «Μην αφήνεις τον γέρο να μπει μέσα».

Παρόμοια στάση έχει εκφράσει και η Πάτι Σμιθ, η οποία στα 79 της χρόνια έχει δηλώσει ότι η ηλικία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επιθυμία της να συνεχίσει να εργάζεται.

«Έχω τόσα πολλά να κάνω και τόσα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, τόσα πολλά που θέλω να γράψω», είχε πει κατά τη διάρκεια συμμετοχής της σε podcast τον Ιανουάριο.