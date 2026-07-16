Στη φυλακή οδηγείται ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο.

Ο νεαρός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, κατά την οποία αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε την 25χρονη και παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το ταξίδι-αστραπή από τη Γερμανία στην Κρήτη, τη συνάντηση στο ξενοδοχείο και τη συμπλοκή που ακολούθησε.

O 27χρονος υποστήριξε ότι διατηρούσε σχέση περίπου έξι ετών με την Τουρκογερμανίδα Αϊλίν και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να επικοινωνούν καθημερινά.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η πρώην σύντροφός του τού είχε πει ότι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τη γιαγιά της, ενώ τα μηνύματα που αντάλλασσαν είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, φέρεται να προσκόμισε στις Αρχές συνομιλίες ακόμη και από την ημέρα του περιστατικού, στις οποίες η 25χρονη εμφανίζεται να του γράφει φράσεις όπως «σου έδωσα όλη μου τη ζωή» και «δεν αγάπησα ποτέ κανέναν τόσο πολύ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα μηνύματα αυτά τον έκαναν να πιστέψει πως υπήρχε ακόμα ελπίδα επανασύνδεσης.

Το κοινό email και η παραγγελία που αποκάλυψε τη σουίτα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα εκείνος να μπορεί να βλέπει ορισμένες από τις κινήσεις της.

Η κοπέλα φέρεται να παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με τα στοιχεία της παραγγελίας να αναφέρουν ως σημείο παράδοσης τη σουίτα 604 ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα.

Τότε, σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, αποφάσισε να πάρει το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο από τη Γερμανία και να ταξιδέψει στην Κρήτη, προκειμένου να της κάνει έκπληξη και να προσπαθήσουν να τα ξαναβρούν.

Η εικόνα που αντίκρισε, όμως, φέρεται να ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που περίμενε.

Όπως είπε, όταν έφθασε στο ξενοδοχείο διαπίστωσε ότι η 25χρονη δεν έκανε διακοπές με τη γιαγιά της, αλλά βρισκόταν μαζί με τον 19χρονο νυν σύντροφό της.

«Δεν τη χτύπησα, γλίστρησε και έπεσε»

Ο 27χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, όταν η 25χρονη τον είδε ξαφνικά μπροστά της προκλήθηκε ένταση και αναστάτωση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η νεαρή γυναίκα γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια έπεσε και εκείνος στο ίδιο σημείο.

Για τον 19χρονο σύντροφο της κοπέλας, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι τον χτύπησε μόνο όταν εκείνος κινήθηκε εναντίον του.

Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή του κράτηση.

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη και βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως»

Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου, Γιώργος Μαρταβατζής, ανέφερε ότι ο εντολέας του ταξίδεψε στην Κρήτη με την προσδοκία ότι θα επανασυνδεόταν με την πρώην σύντροφό του.

Όπως υποστήριξε, ο 27χρονος ήρθε στο νησί για να της κάνει έκπληξη, όμως η παρουσία του νέου συντρόφου της ανέτρεψε τα δεδομένα και τελικά «βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως».

Ο συνήγορος σημείωσε ακόμη ότι πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που οδηγείται στη φυλακή, καθώς οι αρμόδιες αρχές δεν πείστηκαν από την εκδοχή του για όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο.