Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής ενίσχυσης του Κιέβου προχωρά το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την τελευταία επίσημη επίσκεψή του στην Ουκρανία πριν αποχωρήσει από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ένα νέο, γενναίο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, Λονδίνο και Στοκχόλμη ενώνουν δυνάμεις και στέλνουν στην Ουκρανία 16 υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη.

Ο απερχόμενος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος έφτασε σήμερα στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στον απερχόμενο Βρετανό πρωθυπουργό για τη διαρκή στήριξή του και τον ευχαρίστησε για τον «ακλόνητο σεβασμό του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους μαχητές μας», δημοσιεύοντας παράλληλα ένα συγκινητικό βίντεο όπου οι δύο άνδρες αποτίουν φόρο τιμής στον τοίχο μνήμης των πεσόντων ηρώων.

🇺🇦🇬🇧 Volodymyr Zelenskyy and Keir Starmer Honor the Memory of Ukrainian Soldiers Killed in the War With Russia in Kyiv



Keir Starmer was also awarded the Order of Freedom. pic.twitter.com/S7fRAh6LXc — UATV English (@UATV_en) July 16, 2026

Η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά την αεροπορία. Το Λονδίνο, σε στενή συνεργασία με τη Στοκχόλμη, θα προμηθεύσει το Κίεβο με 16 υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναβαθμίσει καταλυτικά την αμυντική ικανότητα της χώρας.



Με την πρωτοβουλία αυτή, ο απερχόμενος Βρετανός ηγέτης στέλνει πλέον ένα σαφές μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή στήριξη παραμένει ακλόνητη.

⚡️Great Britain, in cooperation with Sweden, will transfer 15 modern aircraft to Ukraine, — Prime Minister Starmer.



The partners are allocating 300 million pounds for this.



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Η επίσκεψη έγινε μετά από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι ακόμη πολίτες.

Το συγκινητικό «ευχαριστώ» του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στάρμερ για την ακλόνητη συμπαράσταση:



«Ευχαριστώ τον Κιρ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον ακλόνητο σεβασμό τους προς τους μαχητές μας, προς όλους εκείνους που έκαναν την υπέρτατη θυσία για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη» είπε ο Ζελένσκι.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τον ηρωισμό όλων των ανθρώπων μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Αιώνια ευγνωμοσύνη σε κάθε άνδρα και γυναίκα που υπερασπίστηκε την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα» είπε καταλήγοντας.

Πολιτικές αλλαγές στο Λονδίνο

Η επίσκεψη αυτή είναι η τελευταία του Στάρμερ πριν την επικείμενη αντικατάστασή του από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από την εισβολή του 2022. Πριν την επίσκεψη ο Στάρμερ δήλωσε:



«Καθ όλη την διάρκεια αυτής της σύγκρουσης είδα το απίστευτο ψυχικό σθένος του ουκρανικού λαού και την σιδηρά βούληση ενός έθνους που αρνείται να υποκύψει. Με τη στάση του δεν υπερασπίζονται μόνο την δική τους ελευθερία, αλλά διαφυλάσσουν την ασφάλεια της Ευρώπης».



«Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει απλώς να σταθεί το πλευρό της Ουκρανίας εκείνη τη στιγμή, αλλά να βοηθήσει να χτιστούν τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και επιτυχίας της» τόνισε ο Στάρμερ.



«Γι’ αυτό το λόγο τοποθετήσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο στο επίκεντρο μιας ισχυρότερης Ευρώπης, επενδύοντας περισσότερα χρήματα στην άμυνα, πρωτοπορώντας στις τεχνολογίες πολεμικής δράσης του μέλλοντος και κάνοντας ό,τι μπορούμε για να θέσουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση» είπε καταλήγοντας.