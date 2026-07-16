Διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για πιθανή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενισχυθεί η διμερής «εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα ανάμεσα στην ΕΕ και την εμπόλεμη χώρα.

🇷🇺🇺🇦Russian ballistic missiles arriving in Ukraine capital Kyiv!! pic.twitter.com/dtCDSvXofR — Global Surveillance (@Globalsurv) July 15, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες» και πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι.

Kyiv under a Russian attack with ballistic missiles.



At least 10 Iskander-M/S-400 missiles launched at the Ukrainian capital thus far, with significant fire breaking out in the city due to the strikes.



The activity of Ukraine's Patriot air defense systems also noted. pic.twitter.com/jADm06ndjY — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 15, 2026

Ο δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως είδε πολλές λάμψεις στους αιθέρες του Κιέβου, ακολουθούμενες από όχι λιγότερες από έξι εκρήξεις.

Ο συναγερμός στο Κίεβο κηρύχθηκε λήξας περίπου μια ώρα από την έναρξή του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

So we know at least one of the ballistic missiles was intercepted above Kyiv, and here's a video showing a shoot down. pic.twitter.com/dGTicdsRzC — Tim White (@TWMCLtd) July 15, 2026

Παράλληλα το Χάρκοβο, μεγάλη ουκρανική πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο υφίσταται συχνά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους, που εξαιτίας της υψηλής ταχύτητάς τους είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από άλλα οπλικά συστήματα. Συχνά γίνονται εκτοξεύσεις κατά κύματα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει με άδεια τέτοιους πυραύλους, χωρίς ωστόσο να έχει συζητήσει σχετικά με την κατασκευάστρια.

Ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει «ως το τέλος του 2026» αν όντως δινόταν τέτοια άδεια.