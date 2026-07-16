Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ο κορυφαίος προμηθευτής στις κάρτες γραφικών, ξεδίπλωσε τα σχέδια για το μέλλον και τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τους καταναλωτές.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια για την επέκταση της παραγωγής της στις ΗΠΑ, ώστε να παράγει περισσότερες κάρτες, αλλά όχι για ευρεία κατανάλωση. Αντιθέτως, θέλει να καλύψει τη ζήτηση των Nvidia και Apple, που αποτελούν τους μεγαλύτερους αγοραστές και χρειάζονται τις κάρτες για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Η πεποίθησή μας για τη μακροπρόθεσμη τάση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει πολύ ισχυρή», δήλωσε ο CC Wei, διευθύνων σύμβουλος της TSMC.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ερωτώμενος για το πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει η τρέχουσα έλλειψη στις κάρτες γραφικών, απάντησε ότι αναμένει η ζήτηση να παραμείνει «πολύ ισχυρή» μέχρι το 2029-30.

«Δεν προβλέπουμε να προκύψουν εμπόδια στα σχέδιά μας για επέκταση της παραγωγικής μας ικανότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά των καρτών γραφικών αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα υψηλών τιμών και τεχνητών ελλείψεων, το οποίο οφείλεται κυρίως στην παγκόσμια κρίση στην παραγωγή μνημών και τη στροφή των κατασκευαστών προς την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και παρατηρούνται μικρές διακυμάνσεις, οι νέες σειρές (όπως οι Nvidia RTX 50-series και AMD RX 9000) παραμένουν ακριβές ή πωλούνται πάνω από την προτεινόμενη τιμή λιανικής, ενώ εντείνονται τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και του παρεμπορίου.