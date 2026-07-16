Διάχυτη είναι η οργή στην Ουκρανία για την παραίτηση του Μιχαήλ Φεντόροφ – «αρχιτέκτονα» των ουκρανικών drones – από το υπουργείο Άμυνας, με στελέχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τονίζουν ότι πρόκειται για ιστορικό λάθος, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος επί της ουσίας τον καρατόμησε.

Ο 35χρονος ειδικός στο μάρκετινγκ που γρήγορα αναρριχήθηκε στα κυβερνητικά αξιώματα ως στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, χαρακτηρίστηκε το «μέλλον της Ουκρανίας» και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς Ουκρανούς εντός της χώρας, γιατί σημείωσε σημαντικές επιτυχίες σε όποιο πόστο ανέλαβε.

Γεννημένος στη Βασίλιβκα, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που σήμερα βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μεγάλωσε στη Ζαπορίζια και σπούδασε στις ΗΠΑ, μέχρι που επέστρεψε στην πατρίδα του, για να αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία του Ζελένσκι στα social media το 2019.

Μετά τη νίκη του Ζελένσκι τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία 28 ετών διορίστηκε υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού και σε σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν εξάλειψε τη σοβιετική γραφειοκρατία στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Χάρη στον Φεντόροφ, οι Ουκρανοί μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ελέγχουν τα στοιχεία τους, να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό κ.τ.λ., κάτι που λίγα χρόνια πριν απαιτούσε να στηθεί κάποιος για ώρες στην ουρά μιας δημόσιας υπηρεσίας μόνο και μόνο για ένα τυπικό έγγραφο.

Και αυτή είναι η αρχή της επιτυχημένης πορείας του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Φεντόροφ απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Έλον Μασκ για να ενεργοποιήσει τους δορυφόρους Starlink πάνω από την Ουκρανία, κάτι που ο Μασκ έκανε αμέσως. Από τότε μέχρι και σήμερα, το Starlink είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ουκρανικού στρατού, επιτρέποντας στους Ουκρανούς να αμύνονται με επιτυχία απέναντι στην υπεροπλία των Ρώσων.

Η πιο σημαντική επιτυχία του όμως, είναι η ανάδειξη των drones στο βασικό όπλο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Μιχαήλ Φεντόροφ δικαίως αποκαλείται «αρχιτέκτονας» των ουκρανικών drones, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος που καθοδήγησε τον στρατό στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας που στο πεδίο της μάχης αποδείχθηκε επαναστατική.

Μάλιστα, πριν από έξι μήνες που ανέλαβε υπουργός Άμυνας παρουσίασε το νέο λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο στρατός για να προμηθεύει με drones τις μονάδες στην πρώτη γραμμή. Αντί οι διοικητές των μονάδων να παρακαλούν τους ανωτέρους για ενισχύσεις που στην καλύτερη φτάνουν μετά από μήνες, μπορούν με ένα κλικ να παραγγείλουν ό,τι θέλουν.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να συμπληρώνουν σε μια πλατφόρμα τα επιτυχημένα τους χτυπήματα. Με αυτό τον τρόπο μαζεύουν πόντους, τους οποίους εξαργυρώνουν με τις παραγγελίες πυρομαχικών που κάνουν και λαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τεχνολογικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στα βιντεοπαιχνίδια και έχει τεράστια απήχηση στην Ουκρανία, καθώς αρκετοί χειριστές drones είναι νεαροί σε ηλικία και εξοικειωμένοι με αυτό το σύστημα.

Γιατί τον καρατόμησε;

Η αποπομπή του Φεντόροφ προκαλεί τεράστια ερωτήματα, καθώς επισήμως όχι μόνο δεν συντρέχει κάποιος λόγος, αλλά και δεν μπορεί να του πιστωθεί κάποια αποτυχία ή αρνητική ενέργεια.

Η Kyiv Post σε εκτενή ανάλυση για την καρατόμηση του Ουκρανού υπουργού, έγραψε ότι υπάρχουν τρία σενάρια, εκ των οποίων μόνο το πρώτο -που συγκεντρώνει και τις λιγότερες πιθανότητες να ισχύει- μπορεί να ερμηνεύσει θετικά την απόφαση.

Το υπουργείο Άμυνας διαχειρίζεται προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις κοινωνικές ανάγκες να καλύπτονται από τα δάνεια και τις δωρεές της Δύσης. Στρατιωτικοί υποστήριξαν ότι η προσήλωση του Φεντόροφ στα drones, τον ανάγκασαν να περικόψει άλλα οπλικά συστήματα που χρειάζεται ο ουκρανικός στρατός, όπως τεθωρακισμένα, πυραύλους, μαχητικά κ.τ.λ.

Το δεύτερο σενάριο υποστηρίζει ότι ο Φεντόροφ απομακρύνθηκε, λόγω της διαφθοράς, ένα ζήτημα που απασχολεί την Ουκρανία, πολύ πριν το 2022. Εξάλλου, ο ίδιος ο Ζελένσκι εκλέχθηκε με βασικό σύνθημα να κάνει «κανονική χώρα» το κράτος του.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το γεγονός ότι οι ενέργειες του Φεντόροφ έφεραν διαφάνεια στις διαδικασίες, δυσκόλεψε κρατικούς λειτουργούς να ζητούν μίζες από εταιρείες εξοπλιστικών και περιόρισε τη δύναμη εξέχοντων πολιτικών. Δεδομένου ότι η διαφάνεια δημιούργησε πρόβλημα και σε ξένους παράγοντες που επενδύουν στην ουκρανική διαφθορά, η καρατόμησή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «επιβεβλημένη».

Το τρίτο σενάριο αφορά τις προσωπικές φιλοδοξίες του Ζελένσκι για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι μπορεί να αύξησε τα ποσοστά του όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αλλά πλέον χαρακτηρίζεται Ουκρανός Τσώρτσιλ. Αρκετά ισχυρός για να ενώνει και κυβερνά σε καιρό πολέμου, αλλά ανίσχυρος αν επικρατήσει ειρήνη.

Αυτό σε συνδυασμό με το νεαρότερο της ηλικίας του Φεντόροφ (35 ετών έναντι 48 ετών που είναι ο Ζελένσκι), η εμπειρία του σε κρατικά αξιώματα (ο τωρινός πρόεδρος πριν εκλεγεί ήταν ηθοποιός που υποδύθηκε σε γνωστή ουκρανική σειρά τον Ουκρανό πρόεδρο) και η ουκρανική αντίληψη ότι η χώρα αμύνεται, ώστε να παραδώσει κράτος στην επόμενη γενιά, θα μπορούσε να ερμηνεύσει την καρατόμηση.

Πλέον, στην Ουκρανία κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για την αποπομπή του Φεντόροφ, με την Kyiv Post να τονίζει: «Αυτοί που πανηγυρίζουν είναι οι… Ρώσοι. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ που υποστηρίζουν τον πόλεμο, γράφουν ανοιχτά ότι η πρόοδος της Ουκρανίας στον πόλεμο με τα drones ήταν σε μεγάλο βαθμό επίτευγμα του Φεντόροφ – και ότι η αποχώρησή του αποτελεί εξαιρετική είδηση για τον ρωσικό στρατό».