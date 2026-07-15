Η νέα απόφαση της ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία απέδειξε -για ακόμη μια φορά- ότι το χρήμα δεν γνωρίζει σύνορα και ιδεολογίες.

Η Ευρώπη έδωσε δάνειο στο Κίεβο για να αγοράσει εξοπλισμό από την Κίνα, τη στιγμή που η ΕΕ κατηγορεί το Πεκίνο ότι στηρίζει οικονομικά -και όχι μόνο- τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, το ακόμη πιο παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι δεν αποτελεί κοινό μυστικό. Αντιθέτως, η Ουκρανία έχει την πλήρη στήριξη των Ευρωπαίων για να ενισχύσει οικονομικά τους αντιπάλους τους.

Οι Financial Times γράφοντας για την παράδοξη απόφαση, σημείωσαν ότι η ΕΕ πέρασε ειδική διάταξη, ώστε να παρακάμψει τη διάταξη που μόλις είχε ψηφίσει.

Συγκεκριμένα, η Ευρώπη συμφώνησε να δανείσει δισεκατομμύρια στην Ουκρανία ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα πίσω, μέσω αγοράς δυτικών όπλων. Εντούτοις, το Κίεβο χρειάζεται εξαρτήματα για drones, γιατί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη οφείλεται το 80% των ουκρανικών επιτυχιών στο πεδίο της μάχης.

Από τη στιγμή που η βιομηχανία των drones δεν είναι ανεπτυγμένη στη γηραιά ήπειρο, αλλά στην Κίνα, η ΕΕ αποφάσισε να δώσει άδεια στην Ουκρανία να αγοράσει εξοπλισμό από το Πεκίνο, παρότι θεωρεί βέβαιο ότι η Κίνα με τη σειρά της θα ενισχύσει τη Ρωσία που πολεμάει την Ουκρανία.

«Η απόφαση υπογραμμίζει τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αμυντική παραγωγή της ΕΕ, παρά την προσπάθεια ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω της σύνδεσης της βοήθειας προς την Ουκρανία με τις προμήθειες στην ήπειρο», έγραψαν οι FT.

«Η εξαίρεση αυτή αναδεικνύει επίσης τον ρόλο της Κίνας στην προμήθεια και των δύο πλευρών σε αυτή τη σύγκρουση που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια. Ενώ η ΕΕ έχει κατηγορήσει το Πεκίνο ότι αποτελεί “τον βασικό παράγοντα που καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή του πολέμου της Ρωσίας” κατά της Ουκρανίας, ως βασικό προμηθευτή του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος της Μόσχας, αναγνωρίζει ότι και η αμυντική βιομηχανία του Κιέβου βασίζεται επίσης σε κινεζικά εξαρτήματα», πρόσθεσαν στο δημοσίευμα.