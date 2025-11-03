Οι στρατιώτες της Ουκρανίας μετέτρεψαν σε «video game» τον πόλεμο στην πατρίδα τους, όσο σουρεαλιστικό και αν φαίνεται αυτό. Έτσι, όπως συμβαίνει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κάθε σκοτωμός προσφέρει πόντους που ανταλλάσονται για αναβάθμιση των όπλων, νέους φαντάρους κτλ.

Η είδηση αν και μοιάζει ψεύτικη, επιβεβαιώθηκε από τον αναπληρητωτή Ουκρανό πρωθυπουργό Mykhailo Fedorov, ο οποίος μιλώντας στον Guardian σημείωσε ότι η παραπάνω πρακτική εφαρμόζεται από μονάδες που λειτουργούν κυρίως με ηλεκτρονικά συστήματα.

Μονάδες αναγνώρισης, πυροβολικού, drones και όσοι εργάζονται στα logistics χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο, όχι μόνο για να αναγνωριστεί η προσπάθεια τους, αλλά και για να λάβουν τις αντίστοιχες ενισχύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, κάθε νεκρός Ρώσος στρατιώτης προσφέρει 12 πόντους, ενώ πόντοι μαζεύονται και από την καταστροφή οχημάτων ή από τραυματισμό Ρώσων φαντάρων, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λιγότεροι.

Επιπλέον, κάθε νεκρός Ρώσος χειριστής drone δίνει 25 πόντους και η αιχμαλώτιση ενός Ρώσου στρατιώτη 120 πόντους.

Οι μονάδες καταγράφουν την απόδοσή τους, την οποία περνούν σε βάση δεδομένων και στη συνέχεια όταν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός, μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους για να λάβουν επίσημη ενίσχυση από το κράτος.

Μέσω της ιστοσελίδας Brave1 που λειτουργεί σαν την Amazon, αλλά προσφέροντας μόνο όπλα, οι ενδιαφερόμενοι Ουκρανοί στρατιώτες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε 100 διαφορετικά drones, όπλα κτλ. Ακόμη, μπορεί να ζητήσουν ενισχύσεις σε στρατιώτες, αν θεωρούν ότι πρέπει να επεκταθεί η μονάδα τους.

Το σύστημα χρησιμοποιείται εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους έχει φέρει αποτέλεσμα, όχι επειδή άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες, αλλά γιατί φέτος η Ρωσία φέρεται να σημείωσε μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σχέση με πέρυσι.

«Χάρη σε αυτό το σύστημα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Mykhailo Fedorov, προειδοποιώντας ότι παρά την επιτυχία του, πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αληθινό πόλεμο, όπου κάθε ζωή μετράει.

«Μπορεί να μοιάζει με video game, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό… Απλώς ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε καλύτεροι. Πολεμάμε εδώ και τέσσερα χρόνια, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας», είπε στον Guardian.