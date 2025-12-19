Στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου του, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξαπέλυσε επίθεση στους Ευρωπαίους και έστειλε μηνύματα προς την Ουκρανία, μέσω της ομιλίας του αλλά και με άλλους, πιο έμμεσους τρόπους.

Μιλώντας στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, ο Πούτιν χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «ληστές» και είπε πως θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για τα σχέδιά τους, όπως η προσπάθεια για χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Ο χάρτης με το μήνυμα προς την Ουκρανία

Ενώ μιλούσε ο Πούτιν, το σκηνικό περιελάμβανε ιδιαίτερα στοχευμένα μηνύματα προς την Ουκρανία και τους συμμάχους της. Στον τοίχο πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο υπήρχε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, ο οποίος περιλάμβανε, εκτός από το περίγραμμα της Κριμαίας, και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2022: Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Μπορεί οι ρωσικές δυνάμεις να μην έχουν ακόμη κατακτήσει πλήρως τις περιοχές αυτές, αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Πούτιν να τις διεκδικεί ως ρωσικό έδαφος.

Η προβολή αυτών των εδαφών στο φόντο της σημερινής εμφάνισης μοιάζει να στέλνει ένα σαφές μήνυμα από το Κρεμλίνο: ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εγκαταλειφθεί η διεκδίκησή τους.

Το εδαφικό αποτελεί το βασικότερο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, και το συγκεκριμένο μήνυμα δείχνει πως θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο, με τη Μόσχα να μην εμφανίζει καμία διάθεση συμβιβασμού στο ζήτημα.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πως έχει συμφωνήσει να κάνει συμβιβασμούς για την Ουκρανία, δηλώνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και πως, πλέον, η «μπάλα» είναι στο γήπεδο της Δύσης και του Κιέβου.

Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες

Εξάλλου, ο Πούτιν είπε πως, κατά την άποψή του, το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ, όπως υποστήριξε, η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει ειρηνικά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ο Πούτιν έκανε για άλλη μια φορά αναφορά στο «πραξικόπημα» του 2014, που ανέτρεψε τον φιλορώσο πρόεδρο, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, και απηύθυνε περισσότερες κατηγορίες κατά της Ουκρανίας ότι ήταν εκείνη που προκάλεσε το «ξέσπασμα του πολέμου».

Είπε ακόμα ότι η Ουκρανία «αρνείται να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα» και δεν είναι έτοιμη να συζητήσει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε την απροθυμία του να συμβιβαστεί, λέγοντας ότι «οι βαθιές αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση» πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό σημαίνει τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή το 2022.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα». «Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.