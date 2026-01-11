Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι από την αρχή ως το τέλος του, η Μπαρτσελόνα με πρωταγωνιστή τον Ραφίνια νίκησε με 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας για 16η φορά στην ιστορία της.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν τις ευκαιρίες για να προηγηθούν και τα κατάφεραν τελικά στο 36′ με τον Ραφίνια που νίκησε τον Κουρτουά. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ προσπάθησε να πετύχει και δεύτερο γκολ αμέσως μετά αλλά δεν τα κατάφερε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έγινε χαμός.

Στο 45’+1′ ο Βινίσιους απέφυγε ωραία τον Κουντέ, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε για το 1-1, στο 45’+3′ ο Πέδρι πέρασε την κάθετη για τον Λεβαντόφσκι που τελείωσε όμορφα τη φάση για το 2-1 και στο 45’+5′ ο Χάουσεν είχε δοκάρι και στην επαναφορά ο Γκονζάλο Γκαρθία έγραψε το 2-2!

Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 73′, όταν ο Ραφίνια πήε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής και με σουτ, το οποίο άλλαξε πορεία μετά την κόντρα στον Ασένθιο, έγραψε το 3-2, με τη Μπαρτσελόνα να παίρνει τη νίκη και να κατακτά το τρόπαιο καθώς στο 96′ ο Καρέρας έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει.