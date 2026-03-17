Η μασκότ της Φενέρμπαχτσε ήθελε να… τρολάρει τον Ολυμπιακό με αφορμή το εξ αναβολής παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και το έκανε φορώντας αδιάβροχο.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου, η βροχή όμως που έπεφτε στην Αθήνα είχε φέρει την αναβολή. Από τότε πέρασαν 3,5 μήνες, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για τον 2ο γύρο της Euroleague και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουν και για τον… 1ο.

Θέλοντας, λοιπόν, να… τρολάρει τον Ολυμπιακό για την αναβολή του Δεκεμβρίου και τα προβλήματα με την οροφή του ΣΕΦ που στάζει, στο προφίλ της μασκότ στο X, η Φενέρμπαχτσε ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να φοράει αδιάβροχο και μπότες.

«Με βροχή ή ήλιο, εμείς είμαστε πάλι έτοιμοι», ανέφερε το σχετικό μήνυμα των Τούρκων.