Δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία ο Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Από τη μία πλευρά, πέτυχε μια άνετη νίκη απέναντι στην Παρί με 104-87, δείχνοντας εξαιρετική επιθετική συνοχή και υψηλό βαθμό αυτοπεποίθησης. Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες αργότερα, ήρθε η ήττα από τη Μονακό με 81-80, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε εντύπωση. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» υποχώρησαν στη δεύτερη θέση της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 20-11.

Στην αναμέτρηση με τη Μονακό, ο Ολυμπιακός δεν λειτούργησε όπως συνήθως. Τα 15 λάθη έναντι μόλις 13 ασίστ, καθώς και η απώλεια της μάχης των ριμπάουντ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν υπολογίζονται οι Φαλ (σέντερ) και Έβανς (γκαρντ). Στο ρόστερ βρίσκονται οι Τζόουνς (σέντερ), Τζόσεφ (γκαρντ) και Μόρις (γκαρντ), ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς αποκτήθηκαν μετά τις 4 Δεκεμβρίου.

Το εντυπωσιακό σερί των 19 διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις έλαβε τέλος στο Βελιγράδι, για τη Φενέρ όπου ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 79-73. Παρά την απώλεια αυτή, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-8. Παράλληλα, έχει ήδη κατακτήσει το Κύπελλο Τουρκίας και οδηγεί την κούρσα στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα έγιναν εμφανείς οι επιπτώσεις των τραυματισμών βασικών παικτών, όπως ο Μέλι και ο Χολ.

Παρά το προβάδισμα των εννέα πόντων στο ημίχρονο, η ομάδα κατέρρευσε στην τρίτη περίοδο, την οποία έχασε με 28-14. Επιθετικά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες, με μόνο τρεις παίκτες να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων: οι Μπάλντουιν, Κόλσον και Χόρτον-Τάκερ. Παρά την ήττα, η Φενέρ παραμένει στην πρώτη θέση και στοχεύει σε άμεση αγωνιστική αντίδραση, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα έως το τέλος της κανονικής διάρκειας. Εκτός οι Μπάνγκο (σέντερ), Μέλι (φόργουορντ), Ντε Κολό (γκαρντ), Σίλβα (σέντερ) και Χολ (γκαρντ)