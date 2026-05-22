Ένα εντυπωσιακό drone show που είχε πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας τον Δεκέμβριο του 2025 για την προώθηση της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», απέσπασε πλέον και επίσημα το ρεκόρ Γκίνες, ως το μεγαλύτερο θέαμα που έχει γίνει ποτέ με drones.

Η εταιρεία «Sky Elements Drones» ανακοίνωσε ότι βραβεύτηκε με τον 17ο τίτλο Guinness World Records στην ιστορία της, για τη μεγαλύτερη εναέρια απεικόνιση φανταστικού χαρακτήρα με drones, χάρη στη δημιουργία της μορφής του Vecna με 4.979 drones.

Η εντυπωσιακή παράσταση είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μεγάλης προωθητικής καμπάνιας του Netflix για την πέμπτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Σε συνεργασία με τη δημιουργική εταιρεία Acronym, χιλιάδες drones σχημάτισαν στον ουρανό τον εμβληματικό «κακό» της σειράς, μετατρέποντας τον ορίζοντα της πόλης σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από το «Upside Down».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κάθε drone είχε αυτονομία περίπου 10 λεπτών, ενώ σημαντικό μέρος του χρόνου καταναλωνόταν μόνο για απογείωση και προσγείωση.

Για τον λόγο αυτό, η χορογραφία του show επανασχεδιάστηκε ώστε να περιοριστούν οι περιττές κινήσεις και να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο διαθέσιμος χρόνος πτήσης.