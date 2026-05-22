Μια αναπάντεχη συνάντηση περίμενε όσους βρέθηκαν στην περιοχή γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), καθώς ο γνωστός content creator (TikToker) Marlon Lundgren Garcia, γνωστός online ως Marlon, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Ο 24χρονος Σουηδοαφρικανός πρώην μπασκετμπολίστας εξελίσσεται σε ένα από τα πιο hot ονόματα του παγκόσμιου διαδικτύου.



Με πάνω από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, σαρώνει στο Twitch με IRL μεταδόσεις, καθηλώνοντας το κοινό.

Η παρουσία του αστέρα του TikTok στην πόλη συνέπεσε με τις ημέρες του Final Four, γεγονός που έχει ήδη προσελκύσει πολύ κόσμο στο κέντρο. Οι fans γνώριζαν από τον λογαριασμό του ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έτσι τον αναγνώρισαν μέσα σε λίγα λεπτά έξω από το στάδιο.

Τότε επικράτησε μια μικρή φρενίτιδα, με δεκάδες ακόλουθους και θαυμαστές να συγκεντρώνονται στο σημείο για να τον δουν από κοντά και να εξασφαλίσουν μια φωτογραφία μαζί του.

Δείτε το βίντεο: