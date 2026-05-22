Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Αφροδίτη Λατινοπούλου απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας ξεκάθαρη καταδίκη της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής και άμεση αντίδραση απέναντι στις πληροφορίες περί θεσμοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.



Την πρωτοβουλία στήριξαν ευρωβουλευτές από τις ομάδες Patriots for Europe (PfE), European Conservatives and Reformists (ECR), Europe of Sovereign Nations (ESN), αλλά και ανεξάρτητοι ευρωβουλευτές, από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκεται και ο Jordan Bardella, πρόεδρος των Patriots for Europe και μία από τις ισχυρότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης.



Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πολιτικές παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών για τα εθνικά μας θέματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Την ίδια στιγμή που η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη σιωπή και τα αφηγήματα περί «ήρεμων νερών», κάτι που ο ίδιος ο κος Δένδιας αμφισβητεί.



Ούτε μία σοβαρή αντίδραση.

Ούτε μία κόκκινη γραμμή.



Η Τουρκία διατηρεί casus belli κατά της Ελλάδας, κατέχει την Κύπρο και τώρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει επίσημα τον επεκτατισμό της μέσω της «Γαλάζιας Πατρίδας».



Η σιωπή απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα δεν είναι διπλωματία.

Είναι εθνική υποχώρηση.



Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ θα συνεχίσει να δίνει μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και απέναντι στην αδράνεια μιας κυβέρνησης που παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς ουσιαστική αντίδραση.