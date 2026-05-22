Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέροντας ότι δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί.

Ο υπουργός Υγείας έφερε ως παράδειγμα την παρουσίαση του βιβλίου του πριν από λίγο καιρό, αναφέροντας πως ο ίδιος είχε συγκεντρώσει τον τετραπλάσιο κόσμο.

«Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και όχι με κακία, γιατί εγώ δέχομαι τη δημοκρατία και όλοι να κατέβουν και φυσικά η κυρία Καρυστιανού να δοκιμάσει τις δυνάμεις της. Η έναρξη που έκανε χθες σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί. Ο χώρος του Ολύμπιον είναι ένας πάρα πολύ μικρός χώρος», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Για να καταλάβετε, εγώ στη παρουσίαση του βιβλίου μου για τη Ρώμη, είχα εξετάσει να νοικιάσω το Ολυμπίον, αλλά κρίθηκε πάρα πολύ μικρό για το βιβλίο μου. Στο βιβλίο μου είχα τουλάχιστον τον τετραπλάσιο κόσμο από όσους χωράει το Ολύμπιον. Το Ολύμπιον χωράει 600 άτομα και εγώ πήγα στο Βελλίδιο, γιατί δεν χώραγαν τα άτομα», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Αυτό τον μικρό χώρο δυσκολεύτηκε να τον γεμίσει μια ώρα. Αν δεν είχε γίνει αυτή η φασαρία και δεν την ξέραμε, θα λέγαμε αυτό το κόμμα μπορεί να πάρει μηδέν κάτι τις εκατό. Δεν είχε ορμή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η ουσία αυτών που είπε ήταν ξαναζεσταμένα φαγητά που ακούμε συνέχεια», είπε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού.