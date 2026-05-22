«Δομικά λάθη» σε έκθεση που εκπονήθηκε από την Παρασκευή Τυχεροπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από σχετική παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εντοπίζει ο νομικός παραστάτης των πρώην υπουργών Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνας Παπακώστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στην ανακοίνωση, η οποία ήρθε λίγες ώρες μετά τις έγγραφες εξηγήσεις που έδωσαν ως ύποπτοι στην Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι κ.κ. Τσιάρας και Μηταράκης, που είναι μεταξύ των 11 που ήρθη η ασυλία τους, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρεται στην έκθεση με την οποία προσδιορίστηκε το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς.

Μάλιστα, σημειώνει πως για τα συμπεράσματα της «δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια», τονίζει στην ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται αναλυτικά στις εκτιμήσεις που αφορούν τους εντολείς του και προσθέτει: «Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία».

«Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3000 ή 7000 ευρώ! Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα», καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου -ΟΡΘΩΣ- παρήγγειλε τη σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα.

Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα, η άνω έκθεση περιορίζει τη φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά τη ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά. Συγκεκριμένα: Η αρόσιμη -καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και ΟΧΙ 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» (δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια, τάφροι κλπ) είχε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων (23,19 *5%=1,16). Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν ΝΟΜΙΜΗ.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση -φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΖΗΜΙΑ στην ευρωπαϊκή περιουσία.

Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 € και θεωρείτο κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021 ΥΨΟΥΣ 7000 € περίπου.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία.

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3000 ή 7000 ευρώ! Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα.