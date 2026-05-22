Η Βαρσοβία πανηγυρίζει για την εξέλιξη με την ξαφνική ανάπτυξη 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ στην Πολωνία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως τρανή απόδειξη ότι η Πολωνία παραμένει ο «ακλόνητος σύμμαχος» των ΗΠΑ στην περιοχή, την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στη Σουηδία, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του, επιβεβαιώνοντας πως οι στρατιωτικοί διοικητές εργάζονται ήδη πυρετωδώς για τις λεπτομέρειες της επιχείρησης.



Σε μια απρόσμενη και θεαματική μεταστροφή της εξωτερικής του πολιτικής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ξαφνική ανάπτυξη 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ στην Πολωνία. Η κίνηση αυτή ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η Ουάσιγκτον είχε αποφασίσει να παγώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη χώρα, προκαλώντας ισχυρό σοκ και αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.



Η ξαφνική αλλαγή πλεύσης ήρθε μέσω ανάρτησης του Τραμπ στο Truth Social, όπου συνέδεσε την απόφαση με την προσωπική του εκτίμηση προς τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι. Είχε προηγηθεί η απόφαση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να ακυρώσει τη μεταφορά μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας 4.000 ανδρών, ως αντίποινα για τη στάση της Γερμανίας και του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν.



Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έντονη εγχώρια πολιτική κόντρα στην Πολωνία. Ο σύμβουλος του Ναβρότσκι, Μάρτσιν Πσίντατς, έκανε λόγο για θρίαμβο της «προεδρικής διπλωματίας», αφήνοντας αιχμές κατά του φιλοευρωπαίου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για τη στάση του. Από την πλευρά του, ο Τουσκ επέλεξε να κρατήσει ήπιους τόνους, ευχαριστώντας δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή έκβαση των διαβουλεύσεων.



Παρά το κλίμα ανακούφισης, η Ουάσιγκτον στέλνει σαφή μηνύματα για το μέλλον της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι η ανακατανομή δυνάμεων θα συνεχιστεί, καθώς οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τις παγκόσμιες δεσμεύσεις τους. Μάλιστα, εξέφρασε την έντονη απογοήτευση της κυβέρνησης για τη στάση χωρών όπως η Ισπανία, που αρνήθηκαν τη χρήση βάσεων για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προαναγγέλλοντας σκληρές συζητήσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.



Παράλληλα, ο Μαρκ Ρούτε έστειλε το δικό του μήνυμα προς τα ευρωπαϊκά κράτη, τονίζοντας ότι η αμερικανική στροφή δεν αλλάζει τον μακροπρόθεσμο στόχο του ΝΑΤΟ: η Ευρώπη οφείλει να ενισχυθεί στρατιωτικά και να γίνει, βήμα-βήμα, λιγότερο εξαρτημένη από έναν και μόνο σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η Βαρσοβία πάντως κρατά την ουσία. Ο υπουργός Άμυνας, Βουαντίσουαφ Κοσίνιακ-Κάμις, και ο υπουργός Εξωτερικών, Ραντόσουαφ Σικόρσκι, δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οι συντονισμένες πιέσεις προς το Κογκρέσο απέδωσαν καρπούς, θωρακίζοντας την ασφάλεια της χώρας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο, σύμφωνα με το Politico.